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Король Иордании отменил визит в Бахрейн из-за аварии со школьным автобусом

Происшествия

Жертвами ЧП со школьным автобусом в Иордании, по последним данным, стали 18 человек

Король Иордании отменил визит в Бахрейн из-за аварии со школьным автобусом
Иллюстрация: World Economic Forum
Король Иордании Абдула II

Амман, 25 октября 2018, 22:53 — REGNUM  Король Иордании Абдалла II отменил запланированный на 26 октября официальный визит в Бахрейн из-за трагического происшествия со школьным автобусом, передаёт Sky News Arabia.

Ранее сегодня в Иордании вызванный мощными ливнями селевой поток смыл с моста автобус со школьниками, ехавшими на экскурсию в районе Мёртвого моря. В салоне находились 37 детей и семеро сопровождающих.

По последним данным, в результате ЧП погибли 18 человек, большинство из которых дети. В районе продолжается поисково-спасательная операция, в которой задействованы вертолёты. На место прибыл премьер-министр страны Омар Раззаз, чтобы лично контролировать ход спасательных работ.

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