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МВД не подтверждает информацию о ранении полицейского в Москве

Происшествия

Ранее СМИ сообщили о ранении стража порядка у станции метро «Щукинская»

МВД не подтверждает информацию о ранении полицейского в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Москва, 25 октября 2018, 22:14 — REGNUM  В управления МВД и Следственного комитета по Москве не подтвердили информацию СМИ о ранении сотрудника полицейского возле станции метро «Щукинская» Об этом сообщает «Лента.ру».

"Никаких сообщений о ЧП в дежурные службы не поступало, пострадавших не зарегистрировано», — приводит издание комментарий правоохранительных органов столицы.

Напомним, ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило о получении сотрудником полиции огнестрельного ранения в голову на улице Авиационная.

Читайте ранее в этом сюжете: Полицейский получил ранение в голову у станции метро «Щукинская» в Москве

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