МВД не подтверждает информацию о ранении полицейского в Москве

Москва, , 22:14 — REGNUM В управления МВД и Следственного комитета по Москве не подтвердили информацию СМИ о ранении сотрудника полицейского возле станции метро «Щукинская» Об этом сообщает «Лента.ру».

"Никаких сообщений о ЧП в дежурные службы не поступало, пострадавших не зарегистрировано», — приводит издание комментарий правоохранительных органов столицы.

Напомним, ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило о получении сотрудником полиции огнестрельного ранения в голову на улице Авиационная.

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