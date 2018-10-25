Число жертв утонувшего в Иордании автобуса достигло 17 человек

Амман, , 22:02 — REGNUM Количество людей, погибших в автобусе, утонувшем в Иордании у Мертвого моря, достигло 17, сообщает 25 октября агентство Ammon со ссылкой на данные экстренных служб.

По информации официальных источников, в автобусе погибло 17 человек, а число пострадавших пока описывают выражением «десятки».

Кроме того, сообщается, что спасателям удалось вытащить живыми из потока 34 человека.

Стоит отметить, что до сих пор неизвестно, сколько пассажиров было в утонувшем автобусе.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в Иордании вызванный мощным ливнем поток разрушил мост, по которому ехал автобус с детьми. Автобус упал в поток и был унесен течением.

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