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Число жертв утонувшего в Иордании автобуса достигло 17 человек

Происшествия

Пострадавших десятки, точное количество не сообщается

Число жертв утонувшего в Иордании автобуса достигло 17 человек
Вода

Амман, 25 октября 2018, 22:02 — REGNUM  Количество людей, погибших в автобусе, утонувшем в Иордании у Мертвого моря, достигло 17, сообщает 25 октября агентство Ammon со ссылкой на данные экстренных служб.

По информации официальных источников, в автобусе погибло 17 человек, а число пострадавших пока описывают выражением «десятки».

Кроме того, сообщается, что спасателям удалось вытащить живыми из потока 34 человека.

Стоит отметить, что до сих пор неизвестно, сколько пассажиров было в утонувшем автобусе.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в Иордании вызванный мощным ливнем поток разрушил мост, по которому ехал автобус с детьми. Автобус упал в поток и был унесен течением.

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