После падения автокрана нижегородский детский сад работает в штатном режиме

Нижний Новгород, , 20:41 — REGNUM Детский сад №361 в Нижнем Новгороде после падения на его территорию с пристроем стрелы автокраны работает в штатном режиме. Об этом заявил глава администрации Канавинского района Михаил Шаров, сообщили ИА REGNUM в муниципалитете.

В ближайшие два дня планируется провести оценку ущерба и заняться выделением средств на ликвидацию последствий происшествия из резервного фонда.

При этом пострадавшее здание пристроя временно закрыто, с территории учреждения вывезен весь мусор, рассказала заведующая детским садом Олеся Самыловская.

«Психологи вместе с воспитателями провели сегодня несколько занятий для детей», — добавила она.

В правительстве Нижегородской области заверили, что подрядная организация за свой счет начала проводить восстановительные работы, руководство компании принесло извинения за инцидент. Отмечается, что кран на базе КамАЗа упал в результате халатных действий подрядной организации.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, днем 24 октября стрела автокрана «Ивановец» рухнула на территорию детского сада № 361 в Нижнем Новгороде. В момент происшествия в учреждении находились 100 воспитанников и 20 сотрудников. К счастью, никто не пострадал.

По данному факту проводится доследственная проверка, в рамках которой установят все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным следователей, в момент подъема строительных материалов на крышу дома при помощи автокрана, грунт под строительной техникой деформировался и автокран опрокинулся, упав на подсобное здание на территории детского учреждения.

При этом в администрации Нижнего Новгорода в качестве причины инцидента указывали ошибку крановщика. В ближайшее время Ростехнадзор проведет проверку, и в отношении подрядной организации «СТА-Столица» будут приняты меры. Исполнительный директор компании-генподрядчика Дмитрий Райкин подтвердил готовность ликвидировать последствия падения стрелы автокрана. Кроме того, он заявил, что будет разбираться с субподрядной организацией.

Читайте ранее в этом сюжете: Автокран рухнул в Нижнем Новгороде из-за деформации грунта