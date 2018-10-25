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В Иордании во время паводка затопило автобус со школьниками

Происшествия

В результате ЧП погибли десять человек

Амман, 25 октября 2018, 20:27 — REGNUM  Десять человек погибли и ещё 11 пострадали в результате происшествия со школьным автобусом в Иордании, передаёт 25 октября местное агентство Ammon News.

Как сообщается, транспортное средство оказалось затоплено ливневым потоком во время школьной экскурсии в пересохшем русле реки Зарка Маин. В момент инцидента в автобусе находились 37 детей и семеро сопровождающих.

В районе ЧП в настоящее время продолжается поисково-спасательная операция, в которой задействован вертолёт. Ожидается прибытие на место премьер-минстра страны.

Мощные ливни, вызвавшие паводки, обрушились 25 октября на несколько стран региона, в том числе Иорданию, Сирию и Ливан.

Читайте развитие сюжета: Число жертв утонувшего в Иордании автобуса достигло 17 человек

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