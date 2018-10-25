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Пассажиров поезда Адлер-Санкт-Петербург разместили в гостинице

Происшествия

Власти Кубани обещают помочь всем пассажирам задержанных поездов

Адлер, Краснодарский край, 25 октября 2018, 19:59 — REGNUM  300 пассажиров поезда, следовавшего из Адлера в Санкт-Петербург, размещены в гостинице. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

На самом железнодорожном вокзале в Адлере развернут оперативный штаб. С пассажирами работают сотрудники краевого министерства транспорта, начальник и сотрудники вокзала. Власти обещают, что помощь получат все пассажиры задержанных или отложенных поездов: людей обеспечат местом для ночлега и питанием.

Пассажиров поезда, следовавшего в Санкт-Петербург, разместили в номерном фонде компании НАО «Центр «Омега» до восстановления железнодорожного сообщения. Более 300 человек, снятых с рейса, были отправлены в отель на автобусах.

Отметим, что, по данным СКЖД на 12:00 25 октября, в Краснодарском крае из-за непогоды задержан 31 пассажирский поезд дальнего следования. В филиале РЖД заявили, что пассажиры обеспечены горячим питанием, питьевой водой. Однако сами пассажиры в соцсетях жалуются на невнимание со стороны сотрудников железной дороги, отсутствие горячего питания и недостоверной информации со стороны РЖД и властей.

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