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Кафе в Махачкале закрыли после отравления 22 человек курицей и шашлыком

Происшествия

В заведении общественного питания выявили многочисленные нарушения

Махачкала, 25 октября 2018, 19:22 — REGNUM  Жареная курица на углях и куриные шашлыки в махачкалинском кафе «Терем» стали причиной отравления 22 человек. Проверка выявила в заведении многочисленные санитарные нарушения, сообщили 25 октября ИА REGNUM в пресс-службе регионального Роскомнадзора.

Надзорным органом составлен протокол о временном запрете деятельности кафе, который направлен в Федеральный суд Ленинского района города Махачкалы. По факту группового отравления в Следственный комитет республики направлены материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в столице Дагестана 22 человека обратились в Республиканский центр инфекционных болезней с признаками отравления.

В региональном Минздраве рассказали, что состояние пациентов оценивается как средней и легкой степени тяжести и их жизни нет никаких угроз.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября в одном из кафе в столице Чечни пищевое отравление получили 14 человек. Среди пострадавших оказались и двое детей. Как и в сегодняшнем происшествии в Дагестане, в Грозном причиной отравления стало куриное мясо.

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Массовые пищевые отравления
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