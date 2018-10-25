Белгородцу грозит срок за убийство собаки

Белгород, , 18:36 — REGNUM В Красненском районе Белгородской области мужчина подозревается в жестоком убийстве собаки. Как сообщила пресс-служба регионального управления МВД, с заявлением об убийстве собаки обратилась 35-летняя местная жительница.

Женщина заявила, что односельчанин убил собаку, которая жила на привязи у неё во дворе. Подозреваемым оказался 59-летний бывший сожитель матери потерпевшей. По данным полиции, он мучительным способом умертвил животное, но не смог объяснить причину своих действий. Полицейским он заявил, что собака не причиняла ему никакого вреда.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Жесткое обращение с животными», санкции которой предусматривают до трёх лет лишения свободы. В рамках расследования мужчине предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.