Суд арестовал директора МУП «Водоканал» Сочи

Сочи, Краснодарский край, , 18:31 — REGNUM Директор сочинского МУП «Водоканал» арестован решением Центрального районного суда города Сочи.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте директора МУП «Водоканал» Сочи, необоснованно заключившего договор на подключение многоквартирного дома к сетям водоснабжения на безвозмездной основе», — сообщили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября в Сочи был задержан вице-мэр Иван Бомбергер, подозреваемый в превышении должностных полномочий, а также главный архитектор города. Отметим, что сегодня же должен был решиться вопрос о мере пресечения в отношении вице-мэра, однако из-за наводнения его не смогли доставить в суд в Краснодаре.

Читайте ранее в этом сюжете: Задержанного вице-мэра Сочи не могут доставить в суд из-за наводнения