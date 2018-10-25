Четверг, 25 Октября 2018 года
20:34:00 МСК

Суд арестовал директора МУП «Водоканал» Сочи

Происшествия

Глава МУПа был задержан накануне вместе с двумя чиновниками

Суд арестовал директора МУП «Водоканал» Сочи
Дарья Антонова © ИА REGNUM
СИЗО

Сочи, Краснодарский край, 25 октября 2018, 18:31 — REGNUM  Директор сочинского МУП «Водоканал» арестован решением Центрального районного суда города Сочи.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте директора МУП «Водоканал» Сочи, необоснованно заключившего договор на подключение многоквартирного дома к сетям водоснабжения на безвозмездной основе», — сообщили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября в Сочи был задержан вице-мэр Иван Бомбергер, подозреваемый в превышении должностных полномочий, а также главный архитектор города. Отметим, что сегодня же должен был решиться вопрос о мере пресечения в отношении вице-мэра, однако из-за наводнения его не смогли доставить в суд в Краснодаре.

Читайте ранее в этом сюжете: Задержанного вице-мэра Сочи не могут доставить в суд из-за наводнения

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить