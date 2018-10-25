Самолёт со 173 пассажирами экстренно сел в Бухаресте из-за угрозы взрыва

Бухарест, , 18:28 — REGNUM Самолёт авиакомпании WizzAir, следовавший из Грузии в Польшу, совершил экстренную посадку в аэропорту Бухареста из-за сообщения о взрывном устройстве на борту, передаёт Digi-24.

По информации телеканала, сообщение об угрозе взрыва поступило в аэропорт Кутаиси, откуда самолёт вылетел в Варшаву.

После приземления в бухарестском аэропорту «Отопень» 173 пассажира авиарейса были эвакуированы. На место прибыли сапёры, пожарные и медики.

Сообщается, что в настоящее время самолёт изолирован, его осматривают специалисты. В том числе проверяется багаж пассажиров.

Подробности инцидента уточняются.