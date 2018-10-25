Массовое ДТП с участием автобуса в Ростове-на-Дону: есть пострадавшие

Ростов-на-Дону, , 18:16 — REGNUM В Ростове-на-Дону на улице Ленина произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса, грузовика и двух легковых машин. Эту информацию подтвердили в пресс-службе регионального ГИБДД 25 октября.

По данным ведомства, около 14:00 в районе дома 117 столкнулись автобус №94, «ГАЗель», Fiat и Hyundai Accent. В результате аварии пострадали два человека.

Тем временем в социальных сетях появилась информация от очевидцев дорожной аварии.

«По всей видимости, «Газель» пыталась проскочить перед автобусом, чтобы повернуть на переулок Автомобильный. На месте толпа людей и несколько карет скорой помощи», — уточнил один из интернет-пользователей.

«Я там был во время аварии. В автобусе несколько людей поломали руки и ушибли голову. В красной машине ехала женщина, у неё что-то с шеей и с ногами. Доставать не стали, дождались бригаду медиков», — отметил ещё один очевидец.