На территории Краснодарского края введен режим ЧС

Краснодар, , 18:11 — REGNUM Режим ЧС введен на территории Краснодарского края с 25 октября распоряжением губернатора Вениамина Кондратьева. До этого режим чрезвычайной ситуации действовал в Туапсинском и Апшеронском районах региона. Также с сегодняшнего дня режим ЧС введен в Сочи.

Режим ЧС на территории Кубани вводится в связи с сильными осадками. Установлен региональный уровень реагирования, границы ЧС — Туапсинский, Апшеронский районы и Сочи

Как сообщало ИА REGNUM, сильные ливни обрушились на Кубань 24−25 октября. В зоне паводка оказались десятки тысяч людей, подтоплены дома, социальные объекты. В отдельных районах отключены газоснабжение, электроснабжение, есть проблемы с поставкой воды — в Туапсе из-за аварии город лишился центрального водоснабжения. Сочи из-за размыва дорог и железнодорожного полотна оказался изолированным от внешнего мира. Более 30 поездов дальнего следования задержаны.