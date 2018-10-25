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На территории Краснодарского края введен режим ЧС

Происшествия

Ранее режим чрезвычайной ситуации был введен в отдельных районах края

На территории Краснодарского края введен режим ЧС
Vidar Nordli-Mathisen
Потоп

Краснодар, 25 октября 2018, 18:11 — REGNUM  Режим ЧС введен на территории Краснодарского края с 25 октября распоряжением губернатора Вениамина Кондратьева. До этого режим чрезвычайной ситуации действовал в Туапсинском и Апшеронском районах региона. Также с сегодняшнего дня режим ЧС введен в Сочи.

Режим ЧС на территории Кубани вводится в связи с сильными осадками. Установлен региональный уровень реагирования, границы ЧС — Туапсинский, Апшеронский районы и Сочи

Как сообщало ИА REGNUM, сильные ливни обрушились на Кубань 24−25 октября. В зоне паводка оказались десятки тысяч людей, подтоплены дома, социальные объекты. В отдельных районах отключены газоснабжение, электроснабжение, есть проблемы с поставкой воды — в Туапсе из-за аварии город лишился центрального водоснабжения. Сочи из-за размыва дорог и железнодорожного полотна оказался изолированным от внешнего мира. Более 30 поездов дальнего следования задержаны.

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Наводнение в Туапсе и в Сочи
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