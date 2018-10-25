В Белгородской области украли пешеходный мост

Белгород, , 18:08 — REGNUM В Борисовском сельском поселении Волоконовского района Белгородской области двое мужчин украли пешеходный мост. Как сообщила пресс-служба регионального управления МВД, с заявлением о пропаже в полицию обратилась глава администрации Борисовского сельского поселения.

Похищена была платформа тракторного прицепа, который местные жители использовали как пешеходный мост через овраг. Подозреваемые обнаружились быстро — ими оказались два брата, уже судимые за аналогичные преступления.

Полиция предполагает, что злоумышленники срезали металлическое крепление газовым резаком, разрезали платформу тракторного прицепа на части и погрузили в машину. Так как местные жители видели их, подозреваемые спрятали останки моста и скрылись. Задержали их в тот же день в областном центре. Мужчины признались, что хотели получить деньги за металл. Сумма причиненного администрации ущерба составила более 15 тыс. рублей.

Подозреваемые заключены под стражу, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».