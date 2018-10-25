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Заболевших гепатитом «А» на заводе ООО «Континентал-Калуга» уже 18 человек

Происшествия

Переносчиками вируса стали партнёры шинного завода

Заболевших гепатитом «А» на заводе ООО «Континентал-Калуга» уже 18 человек
Иллюстрация: Cdc.gov
Вирус гепатита A

Калуга, 25 октября 2018, 17:40 — REGNUM  На территории Калуги в октябре 2018 года официально было зарегистрировано 20 случаев острого вирусного гепатита «А». Из общего числа заболевших 18 случаев отмечено у работников ООО «Континентал-Калуга», а также у сотрудников организаций, оказывающих предприятию услуги по питанию работников и уборке помещений (двоих сотрудников ООО «Содексо ЕвроАзия» и одного сотрудника клининговой компании «Кристанваль»). Об этом 25 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по Калужской области.

По информации ведомства, в отношении ООО «Содексо ЕвроАзия» возбуждено административное производство. На предприятии проводятся противоэпидемические мероприятия. Эпидемиологическое расследование проводят специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области».

Между тем в среднем в Калуге ежегодно регистрируется 48 случаев заболеваемости гепатитом А. В 2018 году, до вспышки заболеваемости в ООО «Континентал-Калуга» было зарегистрировано только 23 случая этой болезни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области 10 работников завода по производству шин для легковых автомобилей ООО «Континентал Калуга» в индустриальном парке «Росва» экстренно госпитализированы с диагнозом вирусный гепатит А. В управлении Роспотребнадзора по Калужской области выявляют причину возникновения инфекции. В качестве профилактических мероприятий взяты на анализ пробы воды и пищи, установлены вирусные ловушки на источниках воды. Сотрудники из группы риска, контактировавшие с госпитализированными, направлены на вирусологическое обследование.

Напомним, что вирус гепатита А передаётся при потреблении загрязнённых продуктов и воды или при контакте с инфицированным человеком.

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