Четверг, 25 Октября 2018 года
18:49:24 МСК

Автомобилисты в Сочи массово скупают бензин: на АЗС вводят лимит

Происшествия

Несмотря на заверения властей, что и продовольствия, и ГСМ в городе достаточно, на автозаправках — громадные очереди

Автомобилисты в Сочи массово скупают бензин: на АЗС вводят лимит
Цитата из х/ф «Королева бензоколонки». Реж. Алексей Мишурин, Николай Литус. 1962. СССР
АЗС

Сочи, Краснодарский край, 25 октября 2018, 17:30 — REGNUM  Жители Сочи отстаивают длинные очереди на АЗС, чтобы запастись бензином. Кадры с местных автозаправок жители выкладывают в социальных сетях. Очереди выходят далеко за пределы территорий автозаправочных станций.

Так, в соцсетях и в местных СМИ появилась запись, сделанная на улице Пластунской в центре Сочи.

По информации, которую сочинцы распространяют в соцсетях, на ряде АЗС уже вводят ограничения не более 20 литров в одни руки.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате сильных ливней, обрушившихся 24−25 октября на Кубань, Сочи оказался буквально отрезан от внешнего мира: дороги размыты, автотранспортное и железнодорожное сообщение прервано. Власти утверждают, что сообщение будет восстановлено в течение двух суток. Также в мэрии заверили, что в городе достаточный запас продовольствия, топлива и других предметов первой необходимости.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэрия Сочи: продовольственных запасов в городе достаточно

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наводнение в Туапсе и в Сочи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить