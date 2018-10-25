Четверг, 25 Октября 2018 года
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В Курской области утилизировали почти 2 тыс. кг опасного мяса

Происшествия

У арестованного ветеринарами груза не было документов

В Курской области утилизировали почти 2 тыс. кг опасного мяса
Цитата из х/ф «Броненосец Потёмкин». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1925. СССР
Испорченное мясо

Фатеж, Курская область, 25 октября 2018, 17:12 — REGNUM  В Фатежском районе Курской области утилизировали 1750 кг мяса, которое перевозили без ветеринарных документов с нарушением температурного режима. Об этом 25 октября сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Курской и Орловской областям.

Автомобиль с тушами крупного рогатого скота был задержан 15 октября в Глушковском районе сотрудниками Россельхознадзора, дорожно-постовой службы и регионального управления ветеринарии. У водителя не было ветеринарных сопроводительных документов на груз. Кроме того, были нарушены условия транспортировки — не соблюдался температурный режим.

Специалисты взяли образцы продукции, чтобы исследовать на сибирскую язву. Мясо изъяли и поместили на ответственное изолированное хранение. Виновного привлекли к административной ответственности, а 23 октября мясо было утилизировано.

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Сельское хозяйство
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