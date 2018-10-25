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В ДТП со скорой помощью в Подмосковье погиб один человек и трое пострадали

Происшествия

Авария произошла вблизи города Щёлково

В ДТП со скорой помощью в Подмосковье погиб один человек и трое пострадали
Цитата из х/ф «Молчание доктора Ивенса». Реж. Будимир Метальников. 1973. СССР
Погибший в автокатастрофе

Щёлково, Московская область, 25 октября 2018, 16:58 — REGNUM  Один человек погиб и ещё трое пострадали в ДТП с участием автомобиля скорой помощи вблизи подмосковного Щёлково, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Авария произошла около 15:20 в посёлке Свердловском. По предварительным данным, иномарка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с каретой скорой помощи.

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев сообщил агентству «Москва», что в результате ДТП в машине скорой помощи погибла одна женщина, трое медиков получили лёгкие травмы. Находившийся в автомобиле пациент не пострадал.

На месте аварии в настоящее время работают сотрудники ДПС. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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ЧП с машинами «скорой помощи»
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