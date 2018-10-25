Суд обязал замглавы украинского «Ощадбанка» надеть электронный браслет

Киев, , 16:52 — REGNUM Заместитель главы правления «Ощадбанка» Ирина Земцова была взята под стражу по подозрению в причастности к завладению $20 млн банка, заявил прокурор специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Валентин Мусияк, сообщает 25 октября УНИАН.

По его словам, Земцова теперь обязана носить электронный браслет и должна сдать все паспорта. Помимо Земцовой суд принял решение еще по двум или трем подозреваемым: их тоже возьмут под стражу. Отмечается, что ранее на Украине задержали десять человек, подозреваемых в хищении $20 млн из государственного «Ощадбанка».

Напомним, ранее сотрудники САП задержали сына депутата Верховной рады Станислава Берёзкина Максима, который подозревается в хищении средств из «Ощадбанка».