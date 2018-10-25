Южный потоп: пассажиры поездов дальнего следования передают сигнал SOS

Краснодар, , 16:49 — REGNUM В районе Туапсе из-за прерванного наводнением железнодорожного сообщения терпят бедствие пассажиры поездов дальнего следования. О неимоверных злоключениях и отсутствии помощи на своей странице в Facebook сообщила активистка ОНФ из Иркутска Любовь Аникина:

«Природа Краснодарского края показала, кто в доме хозяин. Не верьте СМИ, не верьте РЖД, не верьте власти про то как они обеспечивают всем необходимым пассажиров, ставших заложниками катастрофического потопа в районе Туапсе, Краснодарского края. Возвращаемся с санатория, после лечения, но… из-за разрушения и затопления дорог в связи с погодными условиями, на чт. Туапсе скопились несколько поездов и наш 242 Адлер-Иркутск, здесь же.

Дозвонилась до Жария Д.И. попросила горячим питанием накормить детей, взрослым, благодаря начальнику нашего поезда, вчера на ужин выдали по банке паштета, маленькую бутылку воды и одну корочку хлеба, на завтрак нарезку из сырокопченой колбасы, маленькую бутылочку воды и маленькую булочку, после чего я стала требовать накормить горячим питанием детей. Каша геркулесовая с маслом и кусочек хлеба' это то, что принесли детям и все. Взрослых больше не кормят сухим пайком, а горячий и не предвидеться. Больше всего беспокоит неизвестность. Только что, начальник поезда, сообщила, что возможно это продолжится двое суток, возможно нас вернут в Адлер, горячая линия РЖД врет и ничего определенного. МЧС и власти для пассажиров ничего не делают. Нет государственной системы взаимодействия каждый за себя.

Свет в вагонах отключён, вода заканчивается, скоро в туалеты не зайдёшь, запах. Деньги у моей семьи закончились, ехать надо было 5 суток, а сколько теперь не известно. Ещё самое важное я считаю, это отношения к гражданам, оказывается москвичи в приоритете, хотя им ехать не более суток, их вывезли до Горячего ключа, поменяли с теми кто ехал в Сочи, а мы низшая каста. Заканчиваю, садится телефон… пассажиры дальнего следования пусть и дальше сидят в вагонах», — поделилась происходящим общественница из Иркутска Любовь Аликина (орфография и пунктуация сохранены — ИА REGNUM ).

Как уже сообщало ИА REGNUM, осадки в виде дождя принесли немало бед Краснодарскому краю. Это не только десятки размытых дорог и отсутствие железнодорожного сообщения, но и человеческие жертвы. В Туапсинском районе Краснодарского края в результате ливней погибли два человека, сообщил глава района Анатолий Русин.

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