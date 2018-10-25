Четверг, 25 Октября 2018 года
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В Днепропетровске осквернили памятник комсомольцам

Происшествия

Никто не пожаловался на действия вандалов

Днепропетровск, Украина, 25 октября 2018, 16:29 — REGNUM  В городе Днепропетровске (переименован в Днепр) неизвестные облили красной краской памятник комсомольцам, сообщило 25 октября издание Информатор.

По информации журналистов, инцидент произошёл 25 октября рано утром. Помимо испачканного памятника, вандалы оставили после себя надписи: «Смерть палачам!» и «Нет красному террору».

В пресс-службе полиции города заявили, что жалоб на действия вандалов к ним не поступало.

Напомним, 23 октября вандалы сломали стелу, установленную в честь жителей села Циркуны Харьковской области, погибших во время Великой Отечественной войны.

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Вандализм
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