В Днепропетровске осквернили памятник комсомольцам

Днепропетровск, Украина, , 16:29 — REGNUM В городе Днепропетровске (переименован в Днепр) неизвестные облили красной краской памятник комсомольцам, сообщило 25 октября издание Информатор.

По информации журналистов, инцидент произошёл 25 октября рано утром. Помимо испачканного памятника, вандалы оставили после себя надписи: «Смерть палачам!» и «Нет красному террору».

В пресс-службе полиции города заявили, что жалоб на действия вандалов к ним не поступало.

Напомним, 23 октября вандалы сломали стелу, установленную в честь жителей села Циркуны Харьковской области, погибших во время Великой Отечественной войны.

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