Четверг, 25 Октября 2018 года
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В Бельгии на берегу Северного моря обнаружена туша 35-тонного кита

Происшествия

Погибшее 18-метровое млекопитающее нашли в районе курортной зоны Де Кок

В Бельгии на берегу Северного моря обнаружена туша 35-тонного кита
tpsdave
Кит

Брюссель, 25 октября 2018, 15:45 — REGNUM  На побережье Северного моря в Бельгии выбросилась 18-метровая самка кита. Об этом пишет газета Le Parisien.

Отмечается, что тушу погибшего 35-тонного млекопитающего обнаружили в ночь на четверг, 25 октября, в районе курортной зоны Де Кок.

В настоящее время эксперты пытаются разобраться, что вынудило кита выброситься на берег.

https://twitter.com/F3nord/status/1055382040609243136

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в чилийском городе Пунта-Аренас на берегу была найдена 20-метровая туша погибшего синего кита. В соцсетях негативно отнеслись к издевательствам некоторых местных жителей над тушей выбросившегося на сушу млекопитающего.

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Массовая гибель диких животных
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