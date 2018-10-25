Оператора рухнувшего моста в Генуе подозревают в подделке документов

Генуя, Италия, , 15:25 — REGNUM Технические документы, описывающие состояние моста Моранди в Генуе, за некоторое время до его обрушения были изменены сотрудниками компании, которую контролировал оператор моста — входящая в группу Benetton компания Autostrade, сообщает в четверг, 25 октября, Il Giornale.

В ходе допросов сотрудники Финансовой гвардии Италии выяснили, что документы были изменены, наиболее вероятная причина состоит в том, что оператор хотел избежать необходимости проводить более дорогостоящие проверки, отмечает издание.

14 августа в результате частичного обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека. Основными причинами трагедии считаются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание.

Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton, концессионера итальянских платных дорог. Кроме того, в правительстве считают виновными и своих предшественников, которые заключали концессионные соглашения на несправедливых условиях.

Правоохранительные органы продолжают опрос свидетелей и рассматривают возможность предъявить обвинения в массовом убийстве с отягчающими обстоятельствами 21 гражданину, среди которых менеджеры Autostrade и сотрудники министерства инфраструктуры.

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