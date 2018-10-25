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ЛНР: Два боевика ВСУ подорвались на собственной мине

Происшествия

Командование может представить их жертвами артобострела со стороны ЛНР

Луганск, 25 октября 2018, 15:18 — REGNUM  Двое украинских военнослужащих подорвались на ранее установленной мине во время разведки в районе населённого пункта Троицкое, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко 25 октября, сообщил Луганский информационный центр.

«24 октября, проводя инженерную разведку местности в районе населенного пункта Троицкое, подорвались на установленном ранее минно-взрывном заграждении двое военнослужащих 72-й механизированной бригады вооруженных сил Украины», — рассказал представитель оборонного ведомства ЛНР.

Марочко отметил, что боевики в тяжёлом состоянии доставлены в больницу. По его мнению, украинское командование попытается представить полученные солдатами травмы как результат обстрелов позиций ВСУ со стороны Народной милиции ЛНР.

Напомним, ранее представители ДНР рассказали о существующей у военнослужащих ВСУ практике продавать друг другу карты минных полей.

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Война в Донбассе
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