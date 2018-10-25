ЛНР: Два боевика ВСУ подорвались на собственной мине

Луганск, , 15:18 — REGNUM Двое украинских военнослужащих подорвались на ранее установленной мине во время разведки в районе населённого пункта Троицкое, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко 25 октября, сообщил Луганский информационный центр.

«24 октября, проводя инженерную разведку местности в районе населенного пункта Троицкое, подорвались на установленном ранее минно-взрывном заграждении двое военнослужащих 72-й механизированной бригады вооруженных сил Украины», — рассказал представитель оборонного ведомства ЛНР.

Марочко отметил, что боевики в тяжёлом состоянии доставлены в больницу. По его мнению, украинское командование попытается представить полученные солдатами травмы как результат обстрелов позиций ВСУ со стороны Народной милиции ЛНР.

Напомним, ранее представители ДНР рассказали о существующей у военнослужащих ВСУ практике продавать друг другу карты минных полей.