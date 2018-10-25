Медведев поручил оказать помощь пострадавшему от паводка Туапсе

Москва, , 14:58 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 25 октября поручил оказать помощь Краснодарскому краю, пострадавшему в результате паводка. Напомним, в результате стихии погибли два человека, есть пострадавшие.

«Я просил бы всех, кто отвечает за организацию процесса оказания помощи региону, в этот процесс включиться, посмотреть как вопросы социальной поддержки, так и технологические вопросы, включая восстановление газоснабжения, восстановление дорог и мостов, потому что там есть уже с этим проблемы, в районе Туапсе», — сказал глава правительства.

Он поручил «посмотреть на транспортную инфраструктуру в целом, посмотреть на связь».

«Просил бы всем этим вместе заняться», — обратился Медведев к членам правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате ЧП в Туапсинском районе пострадали 836 домов, в которых проживают 2445 человек. В настоящее время 460 местных жителей эвакуированы, 140 из них размещены во временных пунктах. По состоянию на утро 25 октября погибли в результате сильных ливней два человека, судьба еще одного человека остается неизвестной.

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