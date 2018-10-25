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17 гражданских погибло в результате операции сил безопасности Афганистана

Происшествия

Семьи погибших призвали правительство страны провести тщательное расследование и наказать виновных

17 гражданских погибло в результате операции сил безопасности Афганистана
ArmyAmber
Афганец

Джелалабад, Афганистан, 25 октября 2018, 17:36 — REGNUM  24 октября жители уезда Родат афганской провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) сообщили, что в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны 23 октября на территории данного уезда, было убито 17 гражданских.

Местные жители утверждают, что среди погибших есть дети.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», семьи жертв в знак протеста принесли тела погибших к шоссе Джелалабад-Торхам, положили их на подушки и укрыли под навесом. Семьи погибших требуют от правительства Афганистана проведения тщательного расследования и призывают наказать виновных в гибели мирных жителей.

Официальные представители властей провинции Нангархар подтвердили, что силы безопасности и обороны провели операцию против боевиков в уезде Родат. Представители властей сказали, что в уезд была отправлена специальная комиссия, уполномоченная провести проверку поступившей от мирных жителей информации.

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Зарубежная хроника
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