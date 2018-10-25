МВД Израиля планирует депортировать девочку-сироту обратно в Россию

Иерусалим, , 19:05 — REGNUM После 5 лет нелегального проживания в Израиле 18-летняя жительница города Реховот может быть депортирована в Россию, откуда она родом. Однако на родине у девочки-сироты нет родственников, поэтому возвращаться ей некуда. Об этом сообщает израильское информационное агентство mynet.

Известно, что девочка приехала в Израиль вместе с бабушкой около 5 лет назад. В связи с тем, что ребенок являлся сиротой, ее тетя и дядя попытались оформить над ней опеку. МВД Израиля дал девочке разрешение на пребывание в стране в течение года, но опеку над ребенком оформить не удалось. По истечение срока разрешенного срока пребывания миграционная служба Израиля требовала выслать сироту из страны, однако это было невозможно до наступления ее совершеннолетия.

Сейчас, когда девушка уже достигла 18 лет, власти Израиля вновь заявили о своем намерении депортировать ее на родину. Как отмечают в МВД, девочка не имеет права на репатриацию и, соответственно, на гражданство Израиля, поэтому нет законных оснований для ее пребывания на территории страны в качестве постоянного жителя.