В Латвии загорелся Музей «оккупации»

Рига, , 14:18 — REGNUM В здании Музея «оккупации» Латвии произошло возгорание. Об этом 25 октября сообщает агентство DELFIi.

В здании ведется реконструкция, задымление возникло при резке металла рабочими. Представитель подрядчика Skonto Buve Юрис Петерсонс рассказал, что ситуация была под контролем.

На место вызвали пожарных, однако эта мера была профилактической. Задымление устранили, пояснил он. По данным Государственной пожарно-спасательной службы Латвии, в здании горел утеплитель.

Издание отмечает, что весной 2016 года в музее уже происходил пожар. Тогда, вероятно из-за неисправной проводки, горела крыша.

Музей «оккупации» Латвии был открыт в центре Риги в 1993 году. Его экспозиции посвящены истории страны в 1940—1991 годах: периоду довоенной «советской оккупации», нацистской оккупации и Холокосту, а также «послевоенной советской оккупации». Музей регулярно посещают официальные лица других государств.