Зашкаливающий выброс сероводорода: в Оренбурге возбудили уголовное дело

Оренбург, , 14:28 — REGNUM В Оренбурге возбуждено уголовное дело фактам зашкаливающего превышения ПДК сероводорода. Основанием стали материалы проверки природоохранной прокуратуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM с областном надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, в ночь с 8 на 9 сентября 2018 года в районе жилых домов по улицам Металлистов и Луганская зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций сероводорода в 14,5 и 25 раз соответственно. Случаи выброса отмечены на границе санитарно-защитной зоны водоканала.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 251 УК РФ «Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение правил эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха».

Добавим, что в Оренбурге зашкаливающие выбросы происходили не только в сентябре. Отличительным месяцем стал август, когда отмечены массовые жалобы горожан на зловоние. При жаре населению приходилось спать с плотно закрытыми окнами. По данным экологической службы, в вечернее и ночное фиксировались случаи со значительным превышением ПДК сероводорода. В городе вводился режим повышенной готовности.

В ходе замеров выяснилось, что ПДК зашкаливает возле очистных сооружений водоканала. Были предприняты меры по нейтрализации запаха. Причиной зловония, по оценке специалистов, стал штиль и жара.

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