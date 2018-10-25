За незаконный сбыт таблеток для потенции чебоксарец получил условный срок

Чебоксары, , 14:07 — REGNUM Обвинительным приговором завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении 32-летнего чебоксарца, который сбывал нелегальные лекарства для потенции. Препараты он продавал через интернет, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР Олег Дмитриев.

По данным следствия, злоумышленник размещал на сайте и на двух страницах в популярной социальной сети объявления о продаже незарегистрированных лекарственных средств под видом препаратов для потенции. Данные препараты не прошли в установленном порядке регистрацию и не состояли в государственном реестре лекарственных средств.

Согласно материалам дела, чебоксарец приобретал препараты и продавал на территории Чувашии. Размер незаконно полученного дохода оценён в 100 тысяч рублей. Кроме того, по данным следствия, при обыске в квартире изъято более 850 таблеток на 130 тысяч рублей, приготовленных к сбыту.

«Злоумышленник знал о том, что стоимость лекарственных средств, не зарегистрированных в государственном реестре, значительно дешевле их зарегистрированных аналогов, а их обращение в России запрещено», — отметил старший помощник руководителя следственного управления СКР.

Чебоксарца признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 238.1 УК РФ («Сбыт и покушение на сбыт незарегистрированных лекарственных средств в крупном размере»). Свою вину он признал. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

«В настоящее время принимаются меры к установлению источника происхождения и пресечению этого канала поставки незарегистрированных лекарственных средств», — сказал Олег Дмитриев.

Отметим, аналогичное дело расследовалось в Ульяновской области, где под уголовное преследование попал 47-летний мужчина. По данным следствия, он продавал незарегистрированные средства для потенции. Злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов при попытке продажи очередной партии лекарств. В связи с тем, что в ходе следствия подозреваемый полностью возместил причиненный преступлением вред и признал вину, в суд направлено ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.