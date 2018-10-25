Сенатор от Карачаево-Черкесии избил депутата гордумы Черкесска — СМИ

Черкесск, , 13:57 — REGNUM В Карачаево-Черкесии 24 октября произошло чрезвычайное происшествие, участниками которого стали сенатор от республики Рауф Арашуков и депутат городского совета Черкесска Руслан Карданов. Об инциденте рассказал информационному агентству «Росбалт» пострадавший депутат.

По его словам, 24 октября, около 21:00 он прибыл по делам в городской отдел полиции. Возле здания его поджидал сенатор Арашуков с охранниками. Он подошел к Карданову и «после нескольких фраз нанес два удара кулаком по лицу». После этого к избиению депутата приступили охранники Арашукова.

Как утверждает Карданов, удары наносились и руками, и ногами. Ему удалось вырваться от нападавших и добежать до шлагбаума, преграждающего дорогу к отделу полиции, но и там его пытались избивать, пока в ситуацию не вмешались полицейские.

Сенатор после этого уехал, а Карданова доставили в больницу, пишет «Росбалт», публикуя фотографию избитого депутата. Стоит отметить, что на сайтах правоохранительных органов сообщений об этом инциденте пока нет.

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Напомним, депутат гордумы Черкесска Руслан Карданов, как ранее сообщало РБК, стал инициатором установления истины в вопросе подделки вида на жительство, выданного сенатору Арашукову властями Арабских Эмиратов. По словам Карданова, на его депутатский запрос из ОАЭ пришел ответ, что Арашуков подделал вид на жительство в этой стране, исправив дату, якобы для того, чтобы попасть в Совфед. В адвокатской конторе в Дубае Карданову утвердительно ответили на вопрос об уголовном преследовании.

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Однако сам Рауф Арашуков оброверг слухи об уголовном деле против него. Напомним также, что имя сенатора упоминается в связи с уголовным делом об убийстве лидера черкесского движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова в 2010 году. По свидетельству подозреваемого в совершении этого преступления Расула А. заказчиком убийства, за которое ему заплатили 1 млн рублей, является сенатор Арашуков. Ранее на него дали показания также два человека, причастные к убийству советника главы республики Фраля Шебзухова в 2010 году.

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Напомним, Рауф Арашуков является членом Севета Федерации от Карачаево-Черкесии с 18 сентября 2016 года.