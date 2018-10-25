На тренировке по легкой атлетике в Рязани умер подросток

Рязань, , 13:55 — REGNUM Доследственная проверка проводится в Рязани по факту смерти 15-летнего подростка во время тренировки по легкой атлетике. Об этом сообщает 25 октября пресс-служба Следственного управления СКР по Рязанской области.

Отмечается, что инцидент произошел 24 октября во время вечерней легкоатлетической тренировки. В одном из рязанских спорткомплексов 15-летний подросток почувствовал себя плохо и потерял сознание в ходе пробежки.

«Медработник спорткомплекса и прибывшая по вызову бригада скорой помощи оказывали несовершеннолетнему необходимую медицинскую помощь, однако юноша скончался», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве добавили, что в настоящее время осуществляется комплекс мероприятий, необходимых для установления всех обстоятельств произошедшего ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля в городе Ельце Липецкой области во время тренировки по хоккею скончался воспитанник спортивной школы.

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