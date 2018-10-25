Четверг, 25 Октября 2018 года
15:27:21 МСК

У ресторана Роберта Де Ниро в Нью-Йорке обнаружен подозрительный сверток

Происшествия

На месте работают специалисты-взрывотехники

Нью-Йорк, США, 25 октября 2018, 13:51 — REGNUM  У ресторана голливудского актера Роберта Де Ниро в Нью-Йорке обнаружен подозрительный сверток, сообщает британский телеканал Sky News.

По данным американских СМИ, на месте работает команда экспертов-взрывотехников.

Напомним, ранее стало известно о том, что посылки со взрывными устройствами получил целый ряд политиков и бизнесменов в США. Среди них бывший президент страны Барак Обама, супруги Билл и Хиллари Клинтон, а также миллиардер Джордж Сорос. Также из-за подозрительного пакета была эвакуирована редакция телеканала CNN.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутренняя политика и политическая борьба в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить