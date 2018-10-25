У ресторана Роберта Де Ниро в Нью-Йорке обнаружен подозрительный сверток

Нью-Йорк, США, , 13:51 — REGNUM У ресторана голливудского актера Роберта Де Ниро в Нью-Йорке обнаружен подозрительный сверток, сообщает британский телеканал Sky News.

По данным американских СМИ, на месте работает команда экспертов-взрывотехников.

Напомним, ранее стало известно о том, что посылки со взрывными устройствами получил целый ряд политиков и бизнесменов в США. Среди них бывший президент страны Барак Обама, супруги Билл и Хиллари Клинтон, а также миллиардер Джордж Сорос. Также из-за подозрительного пакета была эвакуирована редакция телеканала CNN.