УФСБ перекрыло канал поставки наркотиков из Москвы в Чувашию

Чебоксары, , 13:45 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор участнику преступной группы, организовавшей межрегиональный канал поставки наркотиков из Москвы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по региону, он был задержан с поличным и признан судом виновным в наркопреступлении. Также в суде находится дело другого участника группы.

Двое чебоксарцев, которых подозревали в организации межрегионального канала поставки наркотиков в республику, были задержаны с поличным в мае 2018 года.

«Следствием и судом установлено, что была организована пересылка наркотических средств в особо крупном размере из столичного региона в Чувашию», — говорят в УФСБ по республике.

Одному из участников преступной группы приговор был вынесен в октябре 2018 года. Калининский районный суд Чебоксары признал его виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков группой лиц и приговорил к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Приговор суда вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении второго фигуранта будет рассмотрено судом в ближайшее время.

Напомним, что ранее в России была накрыта крупная сеть по сбыту наркотиков. Оперативниками изъято более 50 кг наркотиков синтетического и растительного происхождения, которые злоумышленники планировали продавать в семи регионах. По предварительной оценке, стоимость такой партии превышает 100 млн рублей. Выявить группу удалось после задержания в Чувашии 27-летнего жителя Нижнего Новгорода, который планировал продать в республике почти 1,5 кг наркотиков и успел сделать несколько «закладок». В настоящее время задержаны 12 предполагаемых участников незаконного бизнеса.

Читайте также: У группы наркодилеров изъято 50 кг «синтетики», продававшейся в регионах РФ

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года в Чувашии завершились судебные разбирательства в отношении преступной наркогруппы из 21 человека. Перед судом предстали граждане России и Украины, которым инкриминировали незаконный сбыт наркотиков на территории Чебоксар, Новочебоксарска и Канаша. Фигурантам предъявлено обвинение по 154 эпизодам преступной деятельности, в том числе по 16 преступлениям в сфере легализации наркодоходов на сумму 1,9 млн рублей.