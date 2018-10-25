31 пассажирский поезд задержан из-за стихии на Кубани

Горячий Ключ, Краснодарский край, , 13:14 — REGNUM 31 пассажирский поезд задерживается из-за наводнения в Краснодарском крае по данным на 12:00 25 октября, сообщила пресс-служба СКЖД. Время задержки составляет от одного до 18 часов. Как сообщается, ситуацию по восстановлению движения поездов в Краснодарском крае под личный контроль взял глава РЖД Олег Белозеров.

Пассажиры задержанных поездов обеспечиваются бутилированной водой, организовано питание. Группа детей, возвращавшихся на поезде с отдыха, была размещена в пункте временного размещения лагеря «Орленок». Пассажирские поезда, которые должны были отправиться из Адлера и Сочи, временно отменены. Поезда, направляющиеся в обратную сторону, проследуют только до станции Краснодар. В СКЖД сообщили, что на восстановление железнодорожного плотна, размытого ливнями, может понадобиться до трех суток.

В администрации региона ранее заявили о предоставлении автобусов для пассажиров задержанных поездов. Уже в 10:00, уточнили в СКЖД, со станции Горячий Ключ отправились 15 автобусов с пассажирами поездов №127 Красноярск — Адлер, №803 Краснодар — Имеретинский Курорт, № 801 Краснодар — Адлер. Пассажиры поезда Адлер — Москва отправлены в 10 автобусах из Туапсе в Горячий Ключ.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября в Краснодарском крае прошли сильные ливни. Более полутора тысяч жилых домов подтоплены, сотни людей эвакуированы, около 10 тыс. человек остались без света. Известно о двух погибших. В двух районах региона, Туапсинском и Апшеронском, введен режим ЧС.

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