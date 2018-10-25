У бомбардировщика B-2A ВВС США в полете отказал двигатель

Вашингтон, , 13:10 — REGNUM Журнал Scramble сообщил в Facebook, что бомбардировщик-невидимка ВВС США B-2 совершил вынужденную посадку из-за чрезвычайной ситуации в полете. Это произошло 23 октября 2018 года примерно в четыре часа утра по местному времени.

Бомбардировщик совершил аварийную посадку на базе ВВС США Петерсон в Колорадо-Спрингс. Журнал сообщает, что экипаж B-2 связался с центром в Денвере рано утром и дал им информацию, что их двигатель номер четыре вышел из строя, и что они находятся примерно в десяти минутах полета от Колорадо-Спрингс, но не могут переключиться на частоты аэропорта Колорадо-Спрингс, чтобы поговорить непосредственно с ними.

Изначально бомбардировщик собирался зайти на полосу 17L, но потом зашел с юга на полосу 35R. Самолет сел примерно через 10−20 минут после разговора Денвером.

По мнению военных экспертов, B-2 Spirit оказался очень дорогим самолетом, а его стелс-характеристики оказались далеко не идеальны. Из-за его стоимости Пентагон приобрел только 21 машину. Каждая, с учетом НИОКР, обошлась более чем в 2 миллиарда долларов. Последнюю боевую машину ВВС США получили в 2000 году.

Практически все самолеты названы именами американских штатов. Бомбардировщик, который совершил вынужденную посадку в Колорадо-Спрингс, имеет номер 89−0128/WM Spirit of Nebraska («Дух Небраски»).