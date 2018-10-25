Исламисты атаковали сирийских военных в провинции Хама

Хама, Сирия, , 13:06 — REGNUM 24 октября боевики радикального объединения «Ва Харид аль-Муминин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли из 73-мм безоткатного орудия СПГ-9 несколько позиций Сирийской арабской армии вокруг ключевого города Джурин на северо-западе провинция Хама.

Это нападение является еще одним нарушением российско-турецкого Сочинского соглашения о создании Идлибской демилитаризованной зоны, которое было заключено 17 сентября 2018 года. Согласно соглашению, позиции боевиков в северо-западной части провинции Хама являются частью демилитаризованной зоны, где военные действия запрещены.

В ответ на это нарушение сирийские военные обстреляли ракетами несколько позиций исламистов в городе Сирмания, который расположен чуть более десяти километров к северу от города Джурин.

Альянс «Ва Харид аль-Муминин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был сформирован в начале этого месяца группировками «Джамаат Ансар аль-Ислам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Хорас ад-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Джабхат Ансар аль-Ислам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Ансар аль-Таухид» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Все они непосредственно связаны с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и дислоцируются на северо-западе Сирии.

Сочинское соглашение четко определяет, что радикальные боевики должны покинуть буферную зону, однако, очевидно, что уговоры не помогают, и данный вопрос придется решать с помощью военной силы.