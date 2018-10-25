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Пассажиров задержанных на Кубани поездов вывозят автобусами

Происшествия

Отправка людей организована в Горячем Ключе и Туапсе, пассажирам готовят места размещения и горячую пищу

Пассажиров задержанных на Кубани поездов вывозят автобусами
Кончаловский Петр Петрович. Кондукторша. 1950

Туапсе, Краснодарский край, 25 октября 2018, 13:01 — REGNUM  Пассажиров поездов, задержанных на Кубани из-за непогоды, отправят из Туапсе и Горячего Ключа автобусами для дальнейшего следования поездами до станций назначения. Об этом 25 октября сообщили в пресс-службе администрации края. Для людей развернута полевая кухня и подготовлены места в средствах размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, участок железнодорожного полотна Туапсе — Кривенковская Краснодарского региона СКЖД был подтоплен в результате сильных ливней. Сейчас там ведутся восстановительные работы — задействовано более 200 человек. По данным на утро 25 октября, задержано 15 пассажирских поездов.

Между тем, по данным пресс-службы администрации Горячего Ключа, из-за подтопления путей на станции у города было задержано три состава с 650 пассажирами. К настоящему моменту в районе железнодорожного вокзала в Горячем Ключе развернута полевая кухня.

Из района прохождения циклона не может выехать группа из 80 детей — юных танцоров из Ставропольского края. За ними отправлен автобус в сопровождении сотрудников МЧС и ГИБДД.

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