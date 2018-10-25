На самом большом острове Байкала начали сносить незаконные постройки

Иркутск, , 12:44 — REGNUM Ольхонский районный суд удовлетворил иск Байкальской природоохранной прокуратуры о сносе самовольных построек в местности Зукуй Куретского муниципального образования Ольхонского района.

«Так как какого-либо другого способа устранить выявленные нарушения не существовало», — сказано в официальном сообщении, опубликованном на сайте надзорного ведомства.

Известно, что судебный акт уже вступил в законную силу и исполнен: незаконные объекты снесены.

По данным прокуратуры, снесённые строения располагались на землях сельскохозяйственного назначения в водоохранной зоне реки Анга. Эта территория относится к центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Но ни согласований, ни разрешения на строительство, а уж тем более — одобрения ввода в эксплуатацию администрация муниципального образования не выдавала. Экологическая экспертиза проектной документации также не проводилась.

Вместе с тем некоторые иркутские учёные-общественники в социальных сетях обращают внимание на то, что сносят в основном ветхие постройки, а не дорогие и вызывающе антиэкологичные строения, которых на Ольхоне несколько десятков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последние годы на берегах Байкала появились сотни незаконных гостиниц, построенных под видом жилых домов, однако закрыть удаётся единицы из них.

Так, несмотря на то, что 30 июля 2018 года Ольхонский районный суд запретил эксплуатировать гостиничный комплекс «Байкалов острог» на Ольхоне, в августе действия приставов-исполнителей по принудительному исполнению судебного акта фактически приостановлены. Дело в том, что до вынесения судебного решения собственники успели сдать гостиничные номера.

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