Покончившего с собой жителя Башкирии подозревают в тройном убийстве

Салават, Башкирия, , 12:35 — REGNUM Правоохранители Башкирии возбудили уголовное дело по факту убийства троих человек и самоубийства вероятного преступника — жителя города Салават. Об этом сообщает 25 октября пресс-служба республиканского Следственного управления СКР.

По версии следствия, 58-летний мужчина из-за долгов застрелил своего 57-летнего знакомого, а затем поехал в село Зирган, где хотел занять деньги у родителей своей сожительницы. После ссоры с пожилой супружеской парой, отметили в ведомстве, подозреваемый убил и их, а затем вернулся в город и покончил с собой.

В настоящее время ведется расследование уголовного дела, назначены судебные экспертизы и допрашиваются свидетели.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября к восьми годам лишения свободы был приговорен гражданин Узбекистана за убийство жителя города Еманжелинска (Челябинская область).

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