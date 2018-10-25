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Двух пострадавших в Керчи женщин перевели в палату интенсивной терапии

Происшествия

Состояние женщин оценивается как средней тяжести

Москва, 25 октября 2018, 12:32 — REGNUM  Двух госпитализированных из Керчи в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского женщин перевели из реанимации в палату интенсивной терапии, сообщил 25 октября директор центра Амиран Ревишвили.

«Мы перевели обеих пациенток из реанимации в палату интенсивной терапии, здесь их посещают родственники», — цитирует агентство новостей «Москва» Ревишвили.

По его словам, состояние женщин оценивается как средней тяжести, сейчас у них есть небольшие инфекционные осложнения в связи с ранениями от загрязненных осколков в результате взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября учащийся Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв самодельного взрывного устройства, а затем начал расстреливать педагогический состав и учащихся. В результате стрельбы погибли 20 человек, еще несколько десятков пострадали.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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