Двух пострадавших в Керчи женщин перевели в палату интенсивной терапии

Москва, , 12:32 — REGNUM Двух госпитализированных из Керчи в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского женщин перевели из реанимации в палату интенсивной терапии, сообщил 25 октября директор центра Амиран Ревишвили.

«Мы перевели обеих пациенток из реанимации в палату интенсивной терапии, здесь их посещают родственники», — цитирует агентство новостей «Москва» Ревишвили.

По его словам, состояние женщин оценивается как средней тяжести, сейчас у них есть небольшие инфекционные осложнения в связи с ранениями от загрязненных осколков в результате взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября учащийся Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв самодельного взрывного устройства, а затем начал расстреливать педагогический состав и учащихся. В результате стрельбы погибли 20 человек, еще несколько десятков пострадали.

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