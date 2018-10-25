В Хакасии на пожаре сгорели двое детей

Абакан, , 12:19 — REGNUM Тела двоих маленьких детей (2014 и 2016 годов рождения) обнаружили сегодня, 25 октября, пожарные Хакасии при тушении огня в двухквартирном жилом доме в селе Сапогово (Усть-Абаканский район). Об этом информирует ГУ МЧС по Хакасии.

Известно, что сигнал о пожаре поступил в дежурную часть около 12:00 по местному времени. Прибыв к месту ЧП спасатели увидели, что половина дома горит открытым пламенем на площади 50 квадратных метров. Тела маленьких детей обнаружили при проведении разведки.

«Причину пожара и условия гибели устанавливают следственные органы. С родственниками погибших на месте работает психолог Главного управления МЧС России по Хакасии», — отметили в МЧС.

Также сообщается, что к ликвидации пожара привлекались 20 человек и 5 единиц техники.

Напомним, с начала года в Хакасии зарегистрировано более 560 пожаров и спасатели неоднократно призывали граждан усилить противопожарную безопасность.