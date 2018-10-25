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В Рязани 15-летний мальчик умер во время пробежки

Происшествия

Следователи начали проверку

В Рязани 15-летний мальчик умер во время пробежки
Александр Дейнека. Бег (фрагмент). 1933

Рязань, 25 октября 2018, 12:12 — REGNUM  В Рязани началась доследственная проверка по факту смерти 15-летнего подростка во время легкоатлетической тренировки. Как 25 октября сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Рязанской области, мальчик умер на глазах у других детей и тренера.

Инцидент произошел вечером 24 октября. Подросток занимался в одном из спортивных комплексов города. Во время пробежки ему стало плохо, он потерял сознание. Медработник комплекса и приехавшая скорая помощь попытались спасти ребенка, но мальчик скончался.

«В настоящее время осуществляется комплекс мероприятий, необходимых для установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, опрашиваются очевидцы, изъята необходимая медицинская документация», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2016 года во Владимире подросток умер на турнире по боксу. По факту было возбуждено уголовное дело, так как организаторы чемпионата не только не попросили у ребенка медсправку, но и проигнорировали тот факт, что мальчик имел подготовительную группу здоровья и даже был освобожден от сдачи нормативов на уроках физкультуры.

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ЧП на уроках физкультуры
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