В Калужской области заявили о росте подростковой преступности

Калуга, , 11:32 — REGNUM В Калужской области на территории ряда муниципалитетов заявили об ухудшении ситуации с подростковой преступностью. Как сообщили 25 октября корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, в регионе зарегистрировано большое количество преступлений, совершенных подростками в утреннее и дневное время, что свидетельствует о пропуске ими занятий в образовательных учреждениях и недостаточном вовлечении молодых людей в досуговую занятость.

Кроме того, возросло число преступлений, совершенных подростками в состоянии алкогольного опьянения, что говорит о недостаточном выявление фактов продажи и вовлечения несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции. При этом в регионе продолжают работу по созданию специальных школьных «служб примирения», занимающихся разрешением конфликтных ситуаций и обучением школьников самостоятельному урегулированию конфликтов. Такие службы созданы в Бабынинском, Жуковском, Малоярославецком и Жиздринском районах области.

Несовершеннолетним, совершившим попытку суицида или находящимся в состоянии депрессии, оказывается медицинская помощь врачами-психиатрами в детских и подростковых кабинетах Калужской областной психиатрической больницы им А. Е. Лифшица. Работает «телефон доверия», по которому детям оказывают профилактическую консультативную помощь. За период с декабря 2017 года по настоящее время специалистами кабинета психологической помощи принято 3299 звонков.

Одновременно, по информации министерства труда и социальной защиты области, в регионе функционируют 18 учреждений социального обслуживания семьи и детей, в 14 из них имеется 283 места для временного пребывания несовершеннолетних. Действующая сеть учреждений ежегодно оказывает социальные услуги более 28 тыс. детей и их родителям. Здесь реализуются программы по профилактике правонарушений в подростковой среде, оказывается адресная социальная помощь, работают социально-психолого-педагогические мобильные бригады по сопровождению несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, функционируют 14 социальных патрулей.

В рамках проекта, получившего грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за девять месяцев 2018 года на детский телефон доверия поступило 1738 обращений, в том числе по вопросам детско-родительских отношений — 238, по вопросу отношения ребенка со сверстниками — 291. На базе семи учреждений социального обслуживания для детей и подростков группы риска создается терапевтическая среда самопомощи и взаимопомощи, в рамках которой для 654 несовершеннолетних проведены занятия в психодраматической студии «Место, где свет», циклы психологических тренингов «Познай себя», а также индивидуальные занятия психокоррекционной направленности. Результат данной работы — снижение в области числа безнадзорных детей на 25%, количества семей с детьми, находящимися в социально опасном положении, — на 14,2%.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области на профилактическом учете полиции состоят 1000 несовершеннолетних и 1001 родитель (законный представитель). Так, за шесть месяцев 2018 года в области было пресечено 2177 административных правонарушений со стороны несовершеннолетних, из них 451 совершенных подростками. К административной ответственности привлечены 1599 родителей. Выявлены и пресечены 105 правонарушений, связанных с вовлечением несовершеннолетних в распитие спиртных напитков, а также с продажей им алкогольной продукции. В Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Калужской области помещены 37 подростков.

В 2017 году в Калужской области подростки совершили 882 правонарушения, 2,4% подростков пошли на преступление в состоянии алкогольного опьянения, 49 подростков были помещены в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. К административной ответственности привлекли 2761 родителя.

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