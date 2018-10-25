Француженка нашла в подвале гранаты времён Первой мировой войны

Париж, , 11:23 — REGNUM Владелица дома во французском департаменте Верхняя Вьенна обнаружила в подвале пять гранат времён Первой мировой войны. Об этом сообщает France Bleu.

Инцидент произошел в коммуне Сен-Леонар-де-Нобла. Женщина рассказала, что в семье бытовала легенда о боеприпасах, спрятанных в подвале её предком, участником войны.

О гранатах женщине рассказывали мать и бабушка, однако та не верила им. Хозяйка дома считала, что таким образом родственники не позволяли детям «дурачиться в подвале».

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде европейских стран время от времени находят снаряды, как правило, периода Второй мировой войны. Так, в августе во французском Руане обезвредили 230-килограммовую бомбу.

24 октября в центре болгарской столицы Софии нашли неразорвавшуюся авиационную бомбу. На снаряд весом около 200 кг наткнулись при строительстве метрополитена.

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