В Черниговской области Украины открыли воздушное пространство

Киев, , 11:12 — REGNUM После ликвидации пожара на военном складе в Черниговской области 25 октября было открыто воздушное пространство, ранее закрытое в радиусе 30 километров. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

«Полностью восстановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта и открыто воздушное пространство», — цитирует УНН слова представителя пресс-службы ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на территории арсенала возник в ночь на 9 октября 2018 года. 11 октября минобороны Украины заявило о его ликвидации, тем не менее сотрудники ГСЧС тушили пожар ещё две недели. Пожаром уничтожено более 65 тыс. тонн боеприпасов.

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