Американские летчики сбросили броневик мимо цели

Вашингтон, , 10:59 — REGNUM В США военные допустили ошибку, испытывая новую платформу десантирования тяжелой техники с воздуха. Один из броневиков приземлился в 1,5 км от намеченной точки, сообщает Military.com.

Инцидент произошел в штате Северная Каролина. Бронеавтомобиль «Хамви» был сброшен на минуту раньше, чем следовало, и опустился на землю в сельской местности.

Технику сбрасывали с самолета C-17 Globemaster. По словам представителя компании «Хамви» Тома Макколума, десантирование произошло, как предполагалось, за исключением того, что автомобиль рано вышел из самолета.

Уточняется, что пострадавших нет, объекты частной собственности не пострадали. Устанавливаются причины произошедшего.