На Кубани для пассажиров поездов открыли горячую линию

Туапсе, Краснодарский край, , 10:55 — REGNUM Горячая линия для пассажиров в связи с задержкой поездов в Краснодарском крае открыта в Южной транспортной прокуратуре с 24 октября, сообщила пресс-служба ведомства. Также организовано круглосуточное дежурство сотрудников.

«Краснодарской транспортной прокуратурой в связи с временным нарушением расписания движения поездов, связанного с восстановительными работами железнодорожного полотна на участке Горячий Ключ — Туапсе, 24−25 октября 2018 года организована работа горячей линии для приема обращений пассажиров по телефону 8−961−535−72−36, а также осуществляется личный прием граждан работниками прокуратуры в помещении дежурного по вокзалу Краснодар — 1 (Южное крыло, 1 этаж). Движение поездов на указанном направлении временно не осуществляется», — говорится в сообщении.

Информацию о задержках поездов в Туапсинском районе можно получить по телефонам 8 (86 167) 2−40−23, 8−928−207−84−16, 8−918−328−99−37, в районе Сочи — по телефонам 8 (8622) 25-90-76 и 8−928−850−89−89.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября в результате сильных ливней в Туапсинском районе Краснодарского края были подтоплены две железнодорожные станции, а в результате схода селей на ст. Чилипси и перегоне Греческий — Кривеньковская было нарушено железнодорожное сообщение. По данным СКЖД на утро 25 октября, задержано 15 поездов дальнего следования.