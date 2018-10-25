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В Москве неизвестный украл из автомобиля почти 4 млн рублей

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

В Москве неизвестный украл из автомобиля почти 4 млн рублей
Взлом автомобиля

Москва, 25 октября 2018, 10:47 — REGNUM  В Москве злоумышленник украл из автомобиля почти 4 миллиона рублей, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 23 октября в Тверском районе. Злоумышленник неизвестными способом проник в автомобиль и из бардачка украл 3,8 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у безработного жителя Москвы украли автомобиль Lexus стоимостью 7 млн рублей.

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