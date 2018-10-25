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В Краснодарский край вылетел глава МЧС для контроля ситуации с ливнями

Происшествия

По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия могут сохраняться до конца суток 26 октября

Москва, 25 октября 2018, 10:38 — REGNUM  Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Евгений Зиничев вылетает в Краснодарский край из-за вызванных дождями подтоплений.

«В пострадавшие районы вылетает оперативная группа МЧС России во главе с министром Евгением Зиничевым», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Напомним, 24 октября на Туапсинский район, а затем на Апшеронский район и Сочи Краснодарского края обрушились сильные дожди.

В результате в Туапсе были затоплены железнодорожные станции, вода размыла автодорожный мост, всего в зону затопления попали более 72 тыс. человек. В Туапсе введен режим ЧС. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия могут сохраняться до конца суток 26 октября.

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Наводнение в Туапсе
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