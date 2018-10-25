В Дагестане задержали начальника отдела ГИБДД, избившего водителя

Буйнакск, Дагестан, , 10:28 — REGNUM В Дагестане задержан начальник отдела ГИБДД по Буйнакскому району. Его подозревают в применении насилия по отношению к жителю республики. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе СКР по региону.

В начале октября житель Буйнакского района обратился в прокуратуру с заявлением о нанесении ему телесных повреждений сотрудником полиции. По результатам проверки Буйнакского межрайонного следственного отдела было установлено, что начальник ОГИБДД остановил его машину, перегородив проезд своим автомобилем «Lexus LX570».

Полицейский в грубой форме, употребляя в речи нецензурные слова в адрес водителя, потребовал представить документы на транспортное средство и водительское удостоверение. После этого, достав ключи из замка зажигания автомобиля, демонстративно бросил их в лицо потерпевшего, ударил его несколько раз по голове и шее и уехал с места происшествия.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в аналогичном преступлении подозревается начальник ОМВД по Рутульскому району Дагестана. В феврале 2018 года в селе Амсар Рутульского района, находясь при исполнении служебных обязанностей, мужчина нанес местному жителю несколько ударов ногой. При этом подозреваемый сопровождал свои действия публично нецензурной бранью в адрес потерпевшего.

Позже полицейский дал незаконное указание своим подчиненным доставить мужчину в отдел полиции, где также наносил ему удары. В результате потерпевший получил телесные повреждения.